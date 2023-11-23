Россиян предостерегли о серьезной опасности прошлогоднего варенья

Доцент Ершова: старое варенье может содержать грибки и синильную кислоту

Прошлогоднее варенье может представлять серьезную опасность для здоровья, предупредила доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова. От употребления в пищу такого лакомства она предостерегла россиян в беседе с изданием Life.

«Если изменился цвет или вкус старого варенья, его также нельзя использовать, так как в нем вовсю могут размножаться патогенные организмы вроде бактерий или иных грибков, которые грозят сильным пищевым отравлением», — говорит Ершова. Она также предостерегла от употребления в пищу варенья, которое было поражено плесенью. Специалистка предупредила, что ее следы могут оставаться даже после вторичной термической обработки продукта.

Она также посоветовала хранить варенье из ягод с косточками не более 6-8 месяцев, потому что последние выделяют синильную кислоту. Варенье без косточек же можно хранить при температуре от +1 до +15 градусов по Цельсию в холодильнике или погребе в течение двух-трех лет.

Ершова также предупредила, что при минусовой температуре варенье потеряет вкусовые качества, а металлические крышки при высокой влажности могут покрыться ржавчиной, в результате чего варенье испортится.

Ранее диетолог Наталья Круглова перечислила продукты, которыми можно запасаться к новогоднему столу в ноябре. Круглова уточнила, что в первую очередь к продуктам, которые можно долго хранить, относятся любые консервы: рыбные, мясные, овощные и фруктовые.