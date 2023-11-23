Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:34, 23 ноября 2023Забота о себе

Россиян предостерегли о серьезной опасности прошлогоднего варенья

Доцент Ершова: старое варенье может содержать грибки и синильную кислоту

Фото: Schlurcher / Wikimedia

Прошлогоднее варенье может представлять серьезную опасность для здоровья, предупредила доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова. От употребления в пищу такого лакомства она предостерегла россиян в беседе с изданием Life.

«Если изменился цвет или вкус старого варенья, его также нельзя использовать, так как в нем вовсю могут размножаться патогенные организмы вроде бактерий или иных грибков, которые грозят сильным пищевым отравлением», — говорит Ершова. Она также предостерегла от употребления в пищу варенья, которое было поражено плесенью. Специалистка предупредила, что ее следы могут оставаться даже после вторичной термической обработки продукта.

Она также посоветовала хранить варенье из ягод с косточками не более 6-8 месяцев, потому что последние выделяют синильную кислоту. Варенье без косточек же можно хранить при температуре от +1 до +15 градусов по Цельсию в холодильнике или погребе в течение двух-трех лет.

Материалы по теме:
Польза и вред чайного гриба. Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
Польза и вред чайного гриба.Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
14 августа 2022
«Они наши главные друзья и враги» Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
«Они наши главные друзья и враги»Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
11 мая 2022

Ершова также предупредила, что при минусовой температуре варенье потеряет вкусовые качества, а металлические крышки при высокой влажности могут покрыться ржавчиной, в результате чего варенье испортится.

Ранее диетолог Наталья Круглова перечислила продукты, которыми можно запасаться к новогоднему столу в ноябре. Круглова уточнила, что в первую очередь к продуктам, которые можно долго хранить, относятся любые консервы: рыбные, мясные, овощные и фруктовые.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      На российской военной технике заметили новый символ. Чем он отличается от Z и V?

      Анджей Сапковский рассказал о неприятном опыте работы с Netflix над «Ведьмаком»

      Раскрыты подробности задержания криминального авторитета в российском аэропорту

      МИД Франции назвал преимущество вступления Швеции в НАТО

      Звезда «Аншлага» купила новую квартиру в Москве

      Российский хирург назвал самые модные пластические операции

      На Украине призвали граждан экономить электричество

      В МИД раскритиковали заявления Борреля о мире на Украине

      Израиль назвал причину задержания главы больницы «Аш-Шифа» в Газе

      Роднина высмеяла денежные требования международных федераций к россиянам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости