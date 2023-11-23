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14:09, 23 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин получил трехмиллионный штраф за оборот контрафактного алкоголя

В Хакасии бутлегер, планировавший сбыт 50 тонн алкоголя, получил штраф 3 млн руб

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Суд в Абакане оштрафовал на три миллиона рублей 37-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте крупной партии контрафактного алкоголя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по республике Хакасия.

Мужчину признали виновным по части 6 статьи 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки») Уголовного кодекса РФ.

По данным следствия, обвиняемый приобрел контрафактный алкоголь в Новосибирске и планировал продавать его жителям Хакасии, не имея соответствующей лицензии. Всего у мужчины было найдено и изъято более 50 тонн продукции на общую сумму 30 миллионов рублей. Вся эта продукция была уничтожена.

Ранее суд в Москве приговорил к срокам от четырех лет лишения свободы девятерых уроженцев ближнего зарубежья за производство и сбыт контрафактного алкоголя.

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