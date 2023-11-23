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08:26, 23 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин выстрелил сожительнице в лицо из ревности и остался на свободе

В Алтайском крае 65-летний мужчина выстрелил сожительнице в лицо из ревности

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Алтайском крае 65-летний местный житель выстрелил 55-летней сожительнице в челюсть из пневматического пистолета из-за ревности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Врачи зафиксировали у женщины перелом челюсти, достать пулю они до сих пор не могут. Пострадавшая обратилась в полицию, однако уголовное дело о покушении на убийство возбудили только через два месяца. Стрелок остается на свободе и продолжает угрожать бывшей возлюбленной.

Женщина рассказала Mash Siberia, что встречалась с мужчиной 10 лет, однако в последний год он стал избивать ее из ревности, поэтому россиянка решила уйти от него. Тогда ревнивец начал преследовать бывшую и обвинять ее в колдовстве.
Пострадавшая боится за свою жизнь и после каждых угроз и побоев обращается в полицию, однако силовиков ее жалобы только веселят.

Ранее стало известно, что в Удмуртии суд рассмотрит дело 54-летнего местного жителя, расправившегося с директором базы из ревности.

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      Варвара Митина
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