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12:41, 23 ноября 2023Моя страна

Российские туристы встретили в лесу медведя

Туристы из Казани встретили в марийском лесу медведя

Фото: Unsplash

Двое туристов из Казани встретили в лесу в Марий-Эл медведя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

По информации ведомства, дикое животное преследовало туристов. Мужчины выбежали на дорогу и заметили заброшенное одноэтажное здание исправительной колонии № 5, закрытой несколько лет назад. Они влезли через разбитое окно и спрятались. Медведь пытался выломать двери, но не смог и ушел.

Туристы позвонили в полицию, к ним направили дежурившего в ту ночь сотрудника отдела спецназначения «Ястреб». Он обнаружил место, где прятались мужчины, и проводил их до сторожки.

В августе сообщалось, что медведь, бегающий с бидоном на голове, напугал жителей села Барабаш Приморского края. Позже выяснилось, что зверя ищут приморские зоозащитники и инспекторы охотничьего надзора.

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      Варвара Кошечкина
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