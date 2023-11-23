Российские туристы встретили в лесу медведя

Туристы из Казани встретили в марийском лесу медведя

Двое туристов из Казани встретили в лесу в Марий-Эл медведя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

По информации ведомства, дикое животное преследовало туристов. Мужчины выбежали на дорогу и заметили заброшенное одноэтажное здание исправительной колонии № 5, закрытой несколько лет назад. Они влезли через разбитое окно и спрятались. Медведь пытался выломать двери, но не смог и ушел.

Туристы позвонили в полицию, к ним направили дежурившего в ту ночь сотрудника отдела спецназначения «Ястреб». Он обнаружил место, где прятались мужчины, и проводил их до сторожки.

В августе сообщалось, что медведь, бегающий с бидоном на голове, напугал жителей села Барабаш Приморского края. Позже выяснилось, что зверя ищут приморские зоозащитники и инспекторы охотничьего надзора.