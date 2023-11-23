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13:15, 23 ноября 2023Россия

Российский регион обстреляли со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт заявил об обстреле ВСУ деревни Городище

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Городище Рыльского района Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Зафиксировано 8 прилетов. К счастью, никто не пострадал. В самом населенном пункте, а также в селе Козино отсутствует электроснабжение», — сообщил Старовойт.

По его словам, сотрудники экстренных служб приступят к восстановлению электричества тогда, когда это станет безопасным. Губернатор не сообщил, получила ли городская инфраструктура повреждения в результате удара ВСУ.

Днем ранее, 22 ноября, ВСУ также обстреляли Рыльский район Курской области — тогда под удар попал населенный пункт Анатольевка, который находится в полутора километрах от российско-украинской границы. Никто не пострадал.

До этого в Курской области посадили дрон-камикадзе ВСУ. Аппарат был нейтрализован системой радиоэлектронной борьбы. Тогда Старовойт призвал не приближаться к обломкам украинских беспилотников и не прикасаться к ним.

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      Анастасия Шейкина
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