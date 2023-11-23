Российский регион обстреляли со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт заявил об обстреле ВСУ деревни Городище

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Городище Рыльского района Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Зафиксировано 8 прилетов. К счастью, никто не пострадал. В самом населенном пункте, а также в селе Козино отсутствует электроснабжение», — сообщил Старовойт.

По его словам, сотрудники экстренных служб приступят к восстановлению электричества тогда, когда это станет безопасным. Губернатор не сообщил, получила ли городская инфраструктура повреждения в результате удара ВСУ.

Днем ранее, 22 ноября, ВСУ также обстреляли Рыльский район Курской области — тогда под удар попал населенный пункт Анатольевка, который находится в полутора километрах от российско-украинской границы. Никто не пострадал.

До этого в Курской области посадили дрон-камикадзе ВСУ. Аппарат был нейтрализован системой радиоэлектронной борьбы. Тогда Старовойт призвал не приближаться к обломкам украинских беспилотников и не прикасаться к ним.