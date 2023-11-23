Седокова показала лицо без фильтров и раскрыла свой главный страх

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала внешность без фильтров и раскрыла свой главный страх. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя певица записала в сторис видео (на момент написания новости оно было удалено), в котором рассказала, что месяц провела на съемках телепроекта «Последний герой». По ее словам, у нее не было с собой косметических средств и поэтому ей приходилось сниматься без макияжа.

«Поняла, что очень долго боялась, как и все девочки, выходить в соцсети без фильтров, хотя бы минимальных. А когда ты месяц живешь на острове и у тебя нет ни расчески, ни "умывашки", ни крема, и к тому же тебя постоянно снимают, то, в принципе, ты уже больше ничего не боишься», — призналась артистка.

Ранее Анна Седокова ответила на критику ее фигуры откровенным фото. Знаменитость поделилась видео, на котором продемонстрировала результат после похудения. В описании к публикации звезда рассказала, что целый месяц провела на необитаемом острове. «Без еды (хотя все же 100 граммов риса в день), без зеркала и единого крема или даже расчески», — пожаловалась певица.