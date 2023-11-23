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23:33, 23 ноября 2023Мир

В больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа рассказали о сложной ситуации с пациентами

NBC: в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа остались только два врача

Фото: Bashar Taleb / Global Look Press

Только два врача остались в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа, передает телеканал NBC со ссылкой на заведующего отделением пластической хирургии больницы.

Как уточнил медик, большая часть персонала покинула лечебное учреждение в среду, 22 ноября. «За исключением двух врачей, меня, моего коллеги, и одной медсестры, которые находятся в больнице», — рассказал он.

Заведующий отделением охарактеризовал ситуацию в госпитале как «очень, очень сложную». По его словам, два врача сосредоточены на примерно 200 пациентах, остающихся в больнице.

Ранее военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержали в секторе Газа главу госпиталя «Аш-Шифа» Мухаммеда Абу Сальмию.

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      Марина Совина
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