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18:30, 23 ноября 2023Забота о себе

Стоматолог назвал правила чистки зубов перед сном

Стоматолог Минко: перед сном нужно очистить язык и воспользоваться ирригатором

Фото: Diana Polekhina / Unsplash

При чистке зубов перед сном нужно соблюдать определенную последовательность действий, рассказал стоматолог-ортопед Вячеслав Минко. Правила вечерней гигиены полости рта он назвал в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Минко, в целом процедура вечернего ухода за зубами не отличается от утренней, однако многие не уделяют этому процессу достаточно времени, что приводит к кариесу. Он рекомендовал держать щетку под углом 45 градусов, а движения выполнять по направлению от десны к краю зубов, хотя это и может показаться неудобным. «При горизонтальной чистке не очищаются межзубные промежутки. Стало быть, там остаются частички пищи и налет, которые со временем вызывают кариес», — объяснил стоматолог.

После чистки зубов нужно очистить и язык, не делая резких движений и не нажимая сильно на щетку, затем — прочистить межзубные промежутки специальным ершиком для зубов. Затем, продолжил Минко, нужно промыть и одновременно помассировать зубы и десны ирригатором. «Использовать ирригатор очень важно, он помогает очистить межзубные промежутки, ухаживает за деснами и языком. К каждому ирригатору прилагается инструкция, которая поможет разобраться в насадках и выбрать наиболее подходящую», — рассказал стоматолог.

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Минко также рекомендовал использовать электрическую зубную щетку и пасту с низкой абразивностью.

Ранее стоматолог, хирург Артур Тумашевич назвал три стоматологические процедуры, приносящие вред здоровью. Тумашевич объяснил, что на участках, обработанных стоматологическими штрипсами, образуется еще больше налета и пигментации.

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      Александра Лисица
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