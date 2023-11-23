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10:23, 23 ноября 2023Силовые структуры

Совершивший поджог по заказу с Украины россиянин остался без оплаты

В Туле силовики задержали поджигателя оборудования на железной дороге

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Туле сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в совершении поджога оборудования на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Задержанный сознался в преступлении и на допросе рассказал силовикам, что действовал по указанию украинских кураторов. Они обещали заплатить ему за поджог 20 тысяч рублей. Россиянин 5 ноября вскрыл монтировкой релейный шкаф на 363-м километре перегона Бобрик-Донской — Гранки рядом с деревней Никольская в Узловском районе, облил его горючей жидкостью и поджег. Оборудование полностью выгорело, шкаф не восстановить, поэтому его заменят. Отмечается, что его поджог не повлиял на движение поездов.

После преступления украинские кураторы обрубили связь с поджигателем и оставили его без денег. Против него возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.

Ранее столичные транспортные полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали 34-летнего уроженца Молдовы, подозреваемого в поджоге железнодорожного оборудования на перегоне Овражки — Родники в Подмосковье.

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      Любовь Ширижик
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