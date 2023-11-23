Ученые доказали внеземное происхождение кулона Тутанхамона

Phys.org: ученые определили происхождение кулона Тутанхамона от удара метеорита

Международная группа ученых c помощью передовых технологий доказала, что таинственное желтое стекло ливийской пустыни, из которого был изготовлен знаменитый кулон египетского фараона Тутанхамона, имеет внеземное происхождение и образовалось в результате удара метеорита о поверхность Земли. Об этом пишет Phys.org.

Исследователи из Германии, Египта и Марокко изучили образцы так называемого желтого стекла, осколок которого содержится в кулоне, найденном в гробнице Тутанхамона. При этом материал по своему составу не похож ни на одно натуральное стекло в мире. В 1996 году было установлено, что его возраст составляет около 29 миллионов лет. Позже было определено, что исходный материал состоял из зерен кварца, покрытых смешанными глинистыми минералами, а также оксидами железа и титана.

В новом исследовании ученые изучили два куска стекла из района Аль-Джауф на юго-востоке Ливии. Они были изучены с помощью современной техники просвечивающей электронной микроскопии. В стекле обнаружили мелкие минералы, различные типы оксида циркония. Минералы состоят из химических элементов, атомы которых образуют правильную трехмерную упаковку. Одна из таких модификаций называется кубическим цирконием, он встречается в некоторых ювелирных изделиях в качестве синтетической замены алмазов. Этот минерал может образоваться только при высокой температуре от 2250 до 2700 градусов Цельсия.

Кроме того, ученые обнаружили очень редкий полиморф орто-II, который образуется только при очень высоком давлении — около 130 000 атмосфер. Сопоставив параметры давления и температуры, необходимые для образования этих полиморфов, авторы исследования пришли к выводу, что стекло могло образоваться только при ударе метеорита или взрыве атомной бомбы. Учитывая возраст образцов, они остановились на теории о метеорите.

Загадкой остается то, что в ливийской пустыне нет метеоритных кратеров. Ближайшие известные из них расположены далеко от места, где было обнаружено изученное в лаборатории стекло. К тому же они слишком малы для удара такой мощности.

Фараон Тутанхамон правил в Древнем Египте приблизительно в 1332-1323 годах до нашей эры. Он взошел на престол в возрасте 10 лет, умер в 19 лет. Гробницу Тутанхамона обнаружили в 1922 году. В ней были найден саркофаг с мумифицированным телом фараона, а также многочисленные украшения. Долгое время считалось, что гробница была «проклятой», так как пресса того времени активно распространяла ложный слух, что открывшие место погребения исследователи погибли при загадочных обстоятельствах.