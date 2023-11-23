Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:48, 23 ноября 2023Бывший СССР

Угрозы, оборона и наступление. Главком ВСУ Залужный оценил обстановку на фронте для Украины

Залужный назвал ситуацию на фронте для Украины сложной, но контролируемой

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный впервые принял участие в заседании контактной группы по вопросам обороны республики в формате «Рамштайн». В ходе мероприятия он оценил ситуацию на фронте для Киева.

Военачальник уточнил, что подробно проинформировал украинских партнеров о положении дел на поле боя.

Залужный высказался о действиях украинской армии

Украинский главком признался, что обстановка в зоне боевых действий «сложная, но контролируемая». Он также доложил присутствующим на встрече о действиях противника, потенциальных угрозах с его стороны и предполагаемых планах на ближайшее время.

Вооруженные силы Украины продолжают вести оборонные и наступательные операции. (...) Новые пакеты помощи усилят украинскую систему противовоздушной обороны, артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы и другие важные составляющие

Валерий Залужныйглавнокомандующий ВСУ

Кроме того, Залужный выразил благодарность партнерам за укрепление позиций и возможностей ВСУ. В заключение он выразил уверенность в победе Киева.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров посещают артиллерийский учебный центр в неустановленном месте на Украине 3 ноября 2023 года

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров посещают артиллерийский учебный центр в неустановленном месте на Украине 3 ноября 2023 года

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Главком ВСУ ранее заявлял о зашедшем в тупик украинском конфликте

За три недели до заседания контактной группы по Украине Залужный опубликовал статью в одном из западных изданий, в которой утверждал, что Киев не сможет добиться значительного прорыва на фронте.

«Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», — заявил автор публикации.

Он подчеркнул, украинские военные застревают на минных полях, а западная техника расстреливается российской артиллерией. Главком ВСУ выразил мнение, что спасти положение сможет только резкий технологический скачок.

Данные высказывания стали предметом разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер не согласился с оценкой главкома ситуации на фронте, заявив, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта. Он заверил, что ВСУ продолжат наступление в этом и следующем годах.

На Западе также сообщали о сложном положении Киева на фронте

Польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек предположил, что Украина оказалась в тяжелом положении из-за ситуации в зоне боевых действий и трудностей с получением помощи со стороны союзников. На его взгляд, это произошло ввиду смены фокуса партнеров на помощь Израилю.

Материалы по теме:
«Они просто гибнут на минных полях» Наступление ВСУ проваливается. Как будут развиваться боевые действия на Украине?
«Они просто гибнут на минных полях»Наступление ВСУ проваливается. Как будут развиваться боевые действия на Украине?
16 августа 2023
«Покинутый всеми диктатор» Зеленский рискует потерять власть. Кто готов бросить ему вызов на выборах президента Украины?
«Покинутый всеми диктатор»Зеленский рискует потерять власть. Кто готов бросить ему вызов на выборах президента Украины?
7 ноября 2023
На Украине из-за провала контрнаступления обострился конфликт между Зеленским и военными. Кого из них поддержат США?
На Украине из-за провала контрнаступления обострился конфликт между Зеленским и военными.Кого из них поддержат США?
15 ноября 2023

В свою очередь экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон высказывал мнение, что ВСУ не контролируют ситуацию на фронте. По его словам, инициативой владеет Российская армия, которая начала движение вперед, и на определенных участках фронта украинские военные могут попасть в окружение.

При этом колумнист британской газеты Financial Times Гидеон Рахман отметил, что Зеленский отрицает наступление «патовой ситуации», однако в действительности страна рискует оказаться в еще более тяжелом положении. По словам журналиста, Россия становится все сильнее и в следующем году она еще больше будет превосходить Украину, в том числе и в вооружении.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Как удар попы об лед» Дерипаска заявил об экономическом капкане для России

      Супермодель и телеведущую обокрали в аэропорту на 2,2 миллиона рублей

      Песков рассказал о надеждах России по вопросу внешней политики Армении

      В российском регионе получившим инвалидность бойцам СВО заплатят по миллиону

      В НАТО признали невозможность быстрого ответа на возможную атаку России

      Турецкие спецслужбы спасли взломавшего «Железный купол» хакера

      Шойгу прокомментировал гибель журналиста Максудова

      Стоимость жилья в России предложили увеличить

      Москвичей экстренно предупредили об опасной погоде

      Лукашенко предупредил об исходящей от Украины угрозе всему миру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости