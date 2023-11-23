Угрозы, оборона и наступление. Главком ВСУ Залужный оценил обстановку на фронте для Украины

Залужный назвал ситуацию на фронте для Украины сложной, но контролируемой

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный впервые принял участие в заседании контактной группы по вопросам обороны республики в формате «Рамштайн». В ходе мероприятия он оценил ситуацию на фронте для Киева.

Военачальник уточнил, что подробно проинформировал украинских партнеров о положении дел на поле боя.

Залужный высказался о действиях украинской армии

Украинский главком признался, что обстановка в зоне боевых действий «сложная, но контролируемая». Он также доложил присутствующим на встрече о действиях противника, потенциальных угрозах с его стороны и предполагаемых планах на ближайшее время.

Вооруженные силы Украины продолжают вести оборонные и наступательные операции. (...) Новые пакеты помощи усилят украинскую систему противовоздушной обороны, артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы и другие важные составляющие Валерий Залужный главнокомандующий ВСУ

Кроме того, Залужный выразил благодарность партнерам за укрепление позиций и возможностей ВСУ. В заключение он выразил уверенность в победе Киева.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров посещают артиллерийский учебный центр в неустановленном месте на Украине 3 ноября 2023 года Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Главком ВСУ ранее заявлял о зашедшем в тупик украинском конфликте

За три недели до заседания контактной группы по Украине Залужный опубликовал статью в одном из западных изданий, в которой утверждал, что Киев не сможет добиться значительного прорыва на фронте.

«Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», — заявил автор публикации.

Он подчеркнул, украинские военные застревают на минных полях, а западная техника расстреливается российской артиллерией. Главком ВСУ выразил мнение, что спасти положение сможет только резкий технологический скачок.

Данные высказывания стали предметом разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер не согласился с оценкой главкома ситуации на фронте, заявив, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта. Он заверил, что ВСУ продолжат наступление в этом и следующем годах.

На Западе также сообщали о сложном положении Киева на фронте

Польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек предположил, что Украина оказалась в тяжелом положении из-за ситуации в зоне боевых действий и трудностей с получением помощи со стороны союзников. На его взгляд, это произошло ввиду смены фокуса партнеров на помощь Израилю.

В свою очередь экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон высказывал мнение, что ВСУ не контролируют ситуацию на фронте. По его словам, инициативой владеет Российская армия, которая начала движение вперед, и на определенных участках фронта украинские военные могут попасть в окружение.

При этом колумнист британской газеты Financial Times Гидеон Рахман отметил, что Зеленский отрицает наступление «патовой ситуации», однако в действительности страна рискует оказаться в еще более тяжелом положении. По словам журналиста, Россия становится все сильнее и в следующем году она еще больше будет превосходить Украину, в том числе и в вооружении.