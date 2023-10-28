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21:10, 28 октября 2023Мир

В США заявили о потере Украиной контроля ситуации на фронте

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Украина не контролирует ситуацию на фронте

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины уже не контролируют ситуацию на фроте. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его словам, сейчас инициативой владеет Российская армия, которая начала движение вперед. Экс-сотрудник ЦРУ считает, на определенных участках фронта украинская армия может попасть в окружение.

Как считает Джонсон, западные союзники уже начали постепенно отвариваться от Украины, поэтому президенту Владимиру Зеленскому постоянно нужно что-то придумывать, чтобы оказаться в центре внимания.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США должны перестать помогать Украине, так как это потеряло смысл.

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      Марина Совина
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