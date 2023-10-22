В США заявили о неожиданных последствиях политики России

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Россия ослабила позиции США на Ближнем Востоке

Позиции США по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке, были ослаблены на фоне проведения Россией СВО на Украине. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Одним из следствий СВО, по мнению Джонсона, стало разрушение прежнего миропорядка. Это в свою очередь ослабило позиции США на Ближнем Востоке, из-за чего Вашингтон никак не может повлиять на происходящие там процессы. В частности, раньше США могли остужать ситуацию в регионе при помощи Иордании, Египта и Саудовской Аравии. Теперь же эти страны просто игнорируют американцев, говорит бывший сотрудник разведки.

Ранее Джонсон заявил, что Украина продает полученное от западных стран оружие движению ХАМАС. В частности, речь про управляемые противотанковые ракеты.