Греческая партия назвала катастрофой отказ от хороших отношений с Россией

Партия «Всегреческое движение греко-российской дружбы» назвала катастрофой отказ Афин от хороших отношений с Россией, сославшись на дороговизну жизни из-за санкций и разрыва экономических связей. Об этом сообщает ТАСС.

«Теперь становится ясно, насколько катастрофическими были выбор [Кириакоса] Мицотакиса [премьер-министра Греции] "правильной" стороны истории и его отказ поддерживать хорошие отношения с Россией, которая предоставляла как дешевые энергоносители, так и хорошие рынки для нашей продукции», — заявили в партии.

В заявлении партии также прозвучал призыв «покончить с односторонней политикой порабощения и эксплуатации» со стороны Европейского союза (ЕС) и НАТО. Отмечается, что есть «другой путь», заключающийся в налаживании отношений с Россией, и необходимо его придерживаться.

Ранее Мицотакис выступил против финансовой помощи Украине в ущерб европейцам. Об этом политик заявил на неформальном Европейском совете в Гранаде. По словам премьера, западные страны не могут позволить себе направлять значительные дополнительные ресурсы для Украины в ущерб мерам поддержки европейских граждан, столкнувшихся со стихийными бедствиями.