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16:23, 23 ноября 2023Мир

В НАТО признали невозможность быстрого ответа на возможную атаку России

В НАТО предложили разрешить военным альянса перемещаться по всей Европе
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Огромное количество бюрократических регламентов при перемещении сил и боеприпасов через внутренние границы ЕС делает затруднительным быструю переброску войск членов НАТО. О невозможности быстрой реакции на возможную нападение противника сообщает Reuters.

«Обширность пространства и тот факт, что не все силы базируются на передовой, — все это означает, что альянс должен уметь быстро перебрасывать войска со своих баз в нужное место на восточном фланге. У нас заканчивается время. То, что мы не успеваем сделать в мирное время, тем более не будет налажено в случае кризиса или войны», — заявил начальник командования материально-технического обеспечения НАТО, генерал-лейтенант Александр Зольфранк.

Отмечается, что в связи с этими проблемами военные планировщики НАТО сомневаются в том, что сейчас альянс смог бы своевременно ответить на возможную атаку России, которая сейчас видится как основной потенциальный противник. Для решения этой проблемы генерал предложил создать военный аналог Шенгенской зоны и разрешить военным НАТО перемещаться по всей Европе без регламентов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее глава Минобороны Швеции Пол Джонсон призвал ускорить вступление страны в НАТО, чтобы «отразить угрозу» со стороны России. При этом министр отметил, что не может назвать сроки завершения процесса утверждения Швеции в НАТО. Однако он уверен, что Турция и Венгрия, два участника альянса, которым осталось ратифицировать членство страны в блоке, в конечном итоге сделают это.

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      Дмитрий Сотак
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