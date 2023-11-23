В Норвегии рассказали о разработке снарядов с рекордной дальностью

В Норвегии тестируют артиллерийский снаряд с дальностью более 140 километров

Норвежская компания Nammo разрабатывает артиллерийский снаряд, который сможет поражать цели на расстоянии более 140 километров. Об этом изданию The Wall Street Journal рассказали на заводе компании.

Nammo в партнерстве с Boeing тестирует снаряды с прямоточными воздушно-реактивными двигателями (ПВРД), которые используют набегающий поток воздуха для окисления ракетного топлива. Это позволяет увеличить запас топлива и дальность полета за счет отказа от окислителя.

Производитель заявляет, что в ходе испытаний снаряда в Аризоне в прошлом месяце был установлен новый рекорд дальности, но конкретные цифры не называют. Директор программы разработки снаряда в Nammo Эйвинд Лиен отметил, что двигатель боеприпаса испытывали около 400 раз на стенде и еще 50 раз — на артиллерийском орудии.

Старший инженер Nammo Камилла Киркемо Альм подчеркнула, что сейчас одной из главных задач при разработке снаряда является обеспечение работоспособности компонентов при нагрузках, возникающих в момент выстрела.

Отмечается, что снаряд еще минимум три года не будет готов к серийному производству. Стоимость боеприпаса после начала серийного производства неизвестна, но в Nammo отметили, что снаряд с ПВРД можно считать дорогостоящим по сравнению с другими изделиями для ствольной артиллерии.

В августе 2022 года стало известно, что Boeing и Nammo испытали артиллерийский снаряд с ПВРД, который увеличит дальность применения гаубиц калибра 155 миллиметров. В ходе испытания были проверены возможность устойчивого полета снаряда и работа его двигательной установки.