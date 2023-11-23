Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:54, 23 ноября 2023Силовые структуры

Спецназ поймал подложивших бомбу под машину россиянина

Спецназ задержал двух мужчин, подложивших бомбу под машину жителя Томска

Кадр: СУ СК по Томской области

В Томске спецназ Росгвардии задержал двух мужчин, подложивших бомбу под автомобиль местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
 
По данным ведомства, утром 7 ноября томич обнаружил под днищем своей машины самодельное взрывное устройство. Он остался жив благодаря тому, что оно не сдетанировало. Задержанным вменяется покушение на убийство и незаконное изготовление взрывных устройств.
 
В СКР предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые врываются в квартиры подозреваемых и надевают им наручники, идет обыск.

В настоящее время следователи допрашивают свидетелей. Решается вопрос об аресте подозреваемых.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «По бойцам бегают мыши по ночам» Жены российских мобилизованных потребовали вернуть мужей с СВО

      Мэра Нью-Йорка обвинили в сексуальном насилии

      Названы простые шаги для возвращения страсти в отношения

      В российском регионе задержали владельца спрятанных под ЛЭП мешков с наркотиками

      Распространенное обезболивающее уничтожило раковые клетки

      Спецназ поймал подложивших бомбу под машину россиянина

      Назван срок передачи «Крымэнерго» в собственность республики

      Дачникам назвали цветы для посева в декабре

      Семенович снялась обнаженной

      Задержан бывший замглавы Ленинского района Подмосковья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости