Спецназ поймал подложивших бомбу под машину россиянина

Спецназ задержал двух мужчин, подложивших бомбу под машину жителя Томска

В Томске спецназ Росгвардии задержал двух мужчин, подложивших бомбу под автомобиль местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.



По данным ведомства, утром 7 ноября томич обнаружил под днищем своей машины самодельное взрывное устройство. Он остался жив благодаря тому, что оно не сдетанировало. Задержанным вменяется покушение на убийство и незаконное изготовление взрывных устройств.



В СКР предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые врываются в квартиры подозреваемых и надевают им наручники, идет обыск.

В настоящее время следователи допрашивают свидетелей. Решается вопрос об аресте подозреваемых.