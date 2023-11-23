Врачи назвали эффективные способы избавиться от темных кругов под глазами

Дерматолог Кристина Псомадакис и хирург Сабрина Шах-Десаи назвали эффективные способы избавиться от темных кругов под глазами. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

По словам врачей, данная проблема может появиться из-за генетики, возраста и состояния самой кожи. Однако при правильном уходе ее можно устранить.

В первую очередь специалистки посоветовали избегать алкогольных напитков и кофе, поскольку они вызывают обезвоживание. Кроме того, эксперты обратили внимание на полноценный качественный сон и курение. «Сон так важен, поскольку он необходим для восстановления организма. Всегда стремитесь спать по шесть-восемь часов. Курение, в свою очередь, может лишить организм жизненно важных антиоксидантов и высушить кожу, придав ей тусклый вид», — предупредила Шах-Десаи.

Вдобавок собеседницы издания настоятельно рекомендовали аккуратно удалять макияж с глаз. «Вы будете удивлены, узнав, насколько кожа может выглядеть хуже из-за того, что тушь или подводка для глаз не были смыты должным образом», — заключила Псомадакис.

Ранее врач-дерматокосметолог Роза Герлиани перечислила россиянкам распространенные привычки, которые вредят коже. В первую очередь специалистка отметила важность регулярной смены наволочек.