В российском регионе назвали законной вырубку охраняемого леса

В Нижегородской области посчитали законной вырубку охраняемого леса

Власти Нижегородской области посчитали законной вырубку части охраняемого леса «Смирновские дачи». Об этом пишет издание «Подъем» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Правительство региона тем самым подтвердило позицию руководства аэропорта, располагающегося неподалеку от природного памятника. Там заявляли, что по закону имеют право регулировать высоту зеленых насаждений на территориях поблизости, если они мешают взлету и посадке самолетов.

Кроме того, по данным специалистов ГБУ «Экология региона», в результате площадь вырубки составила 13 гектаров вместо согласованных 15,9 гектара. Другую информацию приводят экоактивисты, обратившие внимание на инициативу работников аэропорта. По их сведениям, было уничтожено свыше 20 гектаров деревьев и кустарников.

В 2022 году правительство Венгрии смягчило запрет на сплошную вырубку охраняемых лесов из-за риска нехватки газа зимой. В частности, речь идет о буке и дубе. Также местным школам поручили изучить возможность отопления зданий с помощью дров, а не газа.