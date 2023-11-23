Задержанному в аэропорту криминальному авторитету избрали меру пресечения

В Екатеринбурге криминального авторитета Фартового арестовали на два месяца

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал криминального авторитета Александра Дискова, известного как Фартовый, по уголовному делу. Об этом сообщает E1.

Мужчину обвиняют в хулиганстве и покушении на расправу. Он пробудет под стражей до 21 января 2024 года.

Как сообщает издание, во время заседания адвокат просил избрать в отношении Фартового меру пресечения в виде домашнего ареста. Он также предложил два миллиона рублей в качестве залога, но судья все равно решил арестовать криминального авторитета.

Дисков был задержан в среду, 22 ноября, в аэропорту Кольцово после возвращения из Арабских Эмиратов. Поводом для этого послужила драка, которая произошла в ночь на 12 ноября около одного из заведений Екатеринбурга. В процессе конфликта с тремя другими мужчинами криминальный авторитет взял в руки пистолет и начал отбиваться от них рукояткой. По данным Ural Mash, одному из потерпевших диагностировали перелом основания черепа.