Врачи нашли в кишечнике мужчины живую жужжащую муху

В США у мужчины во время колоноскопии нашли живую муху в кишечнике

Пришедший на колоноскопию американец удивил врачей необычной находкой в кишечнике во время процедуры. Об этом сообщает Metro.

63-летний мужчина из штата Миссури, США, пришел в больницу для профилактической колоноскопии. Медики начали обследование, которое шло стандартно до тех пор, пока они не добрались до поперечной ободочной кишки, где нашли аномалию. В объектив камеры попала живая жужжащая муха. Врачи называют ее появление в кишечнике загадкой.

Впоследствии пациент сообщил, что не испытывал никаких симптомов или болей в животе. Он также не ел ничего необычного накануне. Перед процедурой он употреблял только жидкость, согласно предписанию врача, а за день до этого ел пиццу и зеленый салат, в котором не было мух.

Необычный случай заставил врачей опубликовать статью в «Американском журнале Гастроэнтерологии», в котором они назвали муху «редчайшей гастроэнтероскопической находкой»

Известно, что в редких случаях мухи и их личинки могут попадать в кишечник человека, вызывая состояние, называемое кишечным миазом. Это случается после употребления пищи с яйцами и личинками мух. В редких случаях яйца могут выжить в желудочной кислоте и вылупиться, а затем расти внутри тела.

Ранее сообщалось, что в Таиланде шестилетний лабрадор по кличке Банджерд прожил три года с игрушкой в кишечнике. Собаке сделали срочную операцию из-за внезапного ухудшения самочувствия, в ходе которой ветеринары извлекли из его кишечника большого плюшевого динозавра.