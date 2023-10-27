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18:06, 27 октября 2023Из жизни

Собака прожила три года с плюшевой игрушкой в кишечнике

В Таиланде пес проглотил плюшевую игрушку и прожил с ней в кишечнике три года

Фото: Jakub Dziubak / Unsplash

В Таиланде шестилетний лабрадор по кличке Банджерд прожил три года с игрушкой в кишечнике. Об этом сообщает Metro.

Хозяин по имени Наттаван заметил, что с собакой что-то не так, когда она стала вялой и у нее началась рвота. Мужчина, живущий в Бангкоке, отвез пса в ветеринарную клинику. Банджерда осмотрели в двух клиниках, прежде чем специалисты обнаружили крупный инородный предмет в его тонкой кишке.

Лабрадору потребовалась срочная операция, в ходе которой ветеринары извлекли из его кишечника большого плюшевого динозавра. Игрушка, которую проглотила собака, находилась в ее пищеварительной системе три года. «Мы знаем это, потому что она пропала ровно три года назад», — объясняет хозяин.

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Наттаван добавил, что Банджерд перенес в общей сложности пять операций. Из кишечника и желудка лабрадора вытащили другие инородные предметы, включая банановые листья и камни. После этого псу провели переливание крови. Сейчас он находится в стабильном состоянии. Наттаван призвал хозяев внимательно следить за своими питомцами, чтобы избежать подобных ситуаций.

Ранее сообщалось, что жительница Индии случайно скормила буйволу ожерелье стоимостью 150 тысяч рупий. Когда женщина поняла, что ее украшение съел бык, то сразу обратилась к ветеринарам.

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