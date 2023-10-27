Собака прожила три года с плюшевой игрушкой в кишечнике

В Таиланде пес проглотил плюшевую игрушку и прожил с ней в кишечнике три года

В Таиланде шестилетний лабрадор по кличке Банджерд прожил три года с игрушкой в кишечнике. Об этом сообщает Metro.

Хозяин по имени Наттаван заметил, что с собакой что-то не так, когда она стала вялой и у нее началась рвота. Мужчина, живущий в Бангкоке, отвез пса в ветеринарную клинику. Банджерда осмотрели в двух клиниках, прежде чем специалисты обнаружили крупный инородный предмет в его тонкой кишке.

Лабрадору потребовалась срочная операция, в ходе которой ветеринары извлекли из его кишечника большого плюшевого динозавра. Игрушка, которую проглотила собака, находилась в ее пищеварительной системе три года. «Мы знаем это, потому что она пропала ровно три года назад», — объясняет хозяин.

Наттаван добавил, что Банджерд перенес в общей сложности пять операций. Из кишечника и желудка лабрадора вытащили другие инородные предметы, включая банановые листья и камни. После этого псу провели переливание крови. Сейчас он находится в стабильном состоянии. Наттаван призвал хозяев внимательно следить за своими питомцами, чтобы избежать подобных ситуаций.

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