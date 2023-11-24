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15:31, 24 ноября 2023Россия

105 сотрудников Wildberries доставили в военкомат после задержаний на складе

Shot: после задержаний на складе Wildberries 105 человек доставили в военкомат

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

После задержаний на складе Wildberries в Электростали 105 человек якобы доставили в военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

По их данным, если будет обнаружено, что кто-то из доставленных в комиссариат подпадает под осенний призыв, их могут отправить на срочную службу.

Сообщается также, что в отношении некоторых задержанных были составлены протоколы об отсутствии дактилоскопии.

Ранее стало известно, что в Электростали Московской области ОМОН провел рейд на складе Wildberries и вручил его сотрудникам повестки в военкомат. Отмечается, что представителей Росгвардии в первую очередь интересовали те из сотрудников, кто находится на территории России нелегально, а также те, кто недавно получил российское гражданство и решил не вставать на воинский учет.

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      Никита Абрамов
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