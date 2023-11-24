105 сотрудников Wildberries доставили в военкомат после задержаний на складе
После задержаний на складе Wildberries в Электростали 105 человек якобы доставили в военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
По их данным, если будет обнаружено, что кто-то из доставленных в комиссариат подпадает под осенний призыв, их могут отправить на срочную службу.
Сообщается также, что в отношении некоторых задержанных были составлены протоколы об отсутствии дактилоскопии.
Ранее стало известно, что в Электростали Московской области ОМОН провел рейд на складе Wildberries и вручил его сотрудникам повестки в военкомат. Отмечается, что представителей Росгвардии в первую очередь интересовали те из сотрудников, кто находится на территории России нелегально, а также те, кто недавно получил российское гражданство и решил не вставать на воинский учет.