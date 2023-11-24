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04:20, 24 ноября 2023Мир

Украинская беженка пожаловалась на власти Великобритании

Украинка предупредила о риске для беженцев в Британии остаться бездомными

Фото: Natalie Thomas / Globallookpress.com

Проживающая в Великобритании гражданка Украины в интервью газете Guardian пожаловалась на власти Соединенного Королевства, указав на то, что в скором времени большое количество беженцев могут стать бездомными. Она указала на то, не ожидала остаться на улице спустя всего шесть месяцев после того, как приехала в страну.

«Я волновалась, что мы окажемся на улице. Я понятия не имела, что делать. Это стресс, потому что мы не знаем, что с нами будет дальше», — заявила она.

По ее словам, беженцам запрещено подавать заявление на получение гражданства, но при этом они вынуждены работать без перерыва. Она добавила, что, по ее ожиданиям, зимой тысячи украинцев, находящихся на территории Британии, окажутся без жилья.

По данным издания, помочь беженке найти дом помог Британский Красный Крест.

Ранее стало известно, что Ирландия рассматривает возможность ограничения срока пребывания украинских беженцев в квартирах, предоставленных государством, ввиду жилищного кризиса.

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      Марина Совина
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