Ирландцы задумали отплатить поднявшим статистику украинцам выселением из квартир

FT: в Ирландии задумались об ограничении срока пребывания украинских беженцев

Ирландия рассматривает возможность ограничения срока пребывания украинских беженцев в квартирах, предоставленных государством, ввиду жилищного кризиса. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Газета отмечает, что Ирландия приняла почти 100 тысяч беженцев с Украины с момента начала российской специальной военной операции в 2022 году. При этом, говорится в материале, это один из самых высоких показателей в Европейском союзе, учитывая численность населения Ирландии. Приток украинских беженцев увеличил население страны почти до 5,3 миллиона человек, что является самым большим годовым приростом за последние 15 лет.

Однако власти Ирландии задумались о пересмотре политики по приему беженцев на фоне борьбы с жилищным кризисом, который наиболее остро ощущается среди представителей молодежи. «Хотя состраданию ирландского правительства и ирландского народа нет предела, есть предел и нашим возможностям», — цитирует газета премьер-министра Ирландии Лео Варадкара.

Он пояснил, что власти не знают, смогут ли они предоставить жилье 30-50 тысячам человек в течение следующего года. По его словам, исходя из текущих цифр, «это будет не за горами».

Ранее министр интеграции Родерик О'Горман предложил ограничить срок пребывания украинских беженцев, приехавших в страну, в государственном жилье до 90 дней. Он также указал, что некоторые страны ЕС уже изменили свои правила пребывания для беженцев с Украины.

В октябре стало известно, что Норвегия будет платить украинцам 17,5 тысячи норвежских крон (около 1,5 тысячи евро), чтобы они уехали обратно. До этого сообщалось, что Швейцария готова платить до 4,4 тысячи долларов беженцам с Украины за возвращение домой.