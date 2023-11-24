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07:42, 24 ноября 2023Ценности

Бывшую 39-летнюю модель заметили на отдыхе в бикини

Фото: Backgrid UK / Legion-media

Папарацци заметили бывшую британскую модель Даниэль Ллойд на отдыхе в бикини. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

39-летнюю мать пятерых детей запечатлели в одном из отелей в Дубае. На размещенных кадрах видно, что на ней надето бикини коричневого цвета с плетеными завязками. При этом можно заметить, что манекенщица отказалась от макияжа и распустила волосы.

По информации журналистов портала, в 2021 году знаменитость рассказала о своем желании сделать пластическую операцию «лисьи глазки», которая направлена на коррекцию формы глаз. Кроме того, отмечается, что Ллойд прибегла к подтяжке подбородка, живота, груди и комплексной липосакции.

Ранее американская модель Амелия Грей Хэмлин появилась на публике в откровенном наряде. 22-летняя дочь актрисы и телеведущей Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина посетила премию Совета модельеров Америки (CFDA Fashion). Для выхода в свет она выбрала облегающее прозрачное платье длины макси бледно-голубого цвета, сквозь которое просвечивал ее бюст и трусы с завышенной талией.

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      Мария Винар
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