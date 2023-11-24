Дочь Ким Чен Ына и ученые отметили запуск спутника-шпиона в одинаковых футболках

Bloomberg: дочь Ким Чен Ына и ученые одинаково оделись в честь запуска спутника

Северокорейские ученые-ракетчики Корейского комитета космических технологий и дочь лидера страны Ким Чен Ына Джу Э отметили запуск спутника-шпиона появлением на банкете в одинаковых бело-сине-красных футболках с логотипом космического агентства. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщает издание, глава Северной Кореи, в свою очередь, оделся в классический черный костюм. На мероприятии в честь запуска Ким также выразил благодарность и похвалил молодых ученых, работающих над государственной ядерной, ракетной и космической программами.

Ранее министр объединения Южной Кореи Ким Ен Хо заявил, что дочь Кима Джу Э может унаследовать пост отца, учитывая ее публичные выступления. По словам министра, отсутствие формальной системы преемственности высшего руководства в Северной Корее делает режим фундаментально нестабильным и значительно уязвимым.