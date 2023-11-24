Российская порнозвезда рассказала о сложностях работы

Российская звезда фильмов для взрослых Ева Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова) пожаловалась на сложности своей работы. В эфире шоу «Петя любит выпить», запись которого доступна на YouTube, она сообщила, что порноактеры порой вынуждены сниматься в непростых условиях.

Эльфи рассказала, что однажды ей и другой актрисе пришлось работать в сильный дождь. «Мы стоим на камне в море, волны разбиваются о камень и обрызгивают нас. Мы стоим в белье, и нам нужно позировать очень красиво, быть красивыми, а *** [ужас] как холодно, все тело в мурашках. Нас пускали через каждые десять минут погреться в сауну, которая была рядом», — вспомнила она.

По словам порнозвезды, после этих съемок она заплакала, потому что сильно замерзла. «Мне не нравилось, что я не могу сказать: "Нет, давайте остановимся, я не могу, мне тяжело"», — добавила Эльфи.

Ранее она назвала главный стереотип о порноиндустрии. Порноактриса заявила, что люди не воспринимают съемки в фильмах для взрослых всерьез.

По итогам 2022 года Ева Эльфи вошла в пятерку самых популярных порноактрис на Pornhub. В том же году она выиграла премию AVN Awards, также известную как «Порно-Оскар», в номинации «Лучшая звезда независимых видео».