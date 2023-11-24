Силовые структуры
ФСБ задержала в Петербурге полковника полиции
ФСБ задержала в Петербурге полковника юстиции Шиховцова
Сотрудники Управления «М» УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержали полковника полиции Игорь Шиховцова. Об этом сообщает «Фонтанка».
Дело в отношении задержанного планируют завести по статье о взятке. Согласно оперативным данным, полковник юстиции получил восемь миллионов рублей за услугу, связанную с уголовным делом.
Отмечается, что Следственный комитет Петербурга скоро возбудит дело о взятке.
В марте сообщалось, что ФСБ задержала в Москве двух высокопоставленных таможенников при получении взятки в 50 тысяч долларов. С поличным взяты замначальника Центрального таможенного управления генерал Александр Беглов и глава центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковник Александр Алеев.