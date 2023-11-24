ФСБ задержала в Петербурге полковника полиции

ФСБ задержала в Петербурге полковника юстиции Шиховцова

Сотрудники Управления «М» УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержали полковника полиции Игорь Шиховцова. Об этом сообщает «Фонтанка».

Дело в отношении задержанного планируют завести по статье о взятке. Согласно оперативным данным, полковник юстиции получил восемь миллионов рублей за услугу, связанную с уголовным делом.

Отмечается, что Следственный комитет Петербурга скоро возбудит дело о взятке.

В марте сообщалось, что ФСБ задержала в Москве двух высокопоставленных таможенников при получении взятки в 50 тысяч долларов. С поличным взяты замначальника Центрального таможенного управления генерал Александр Беглов и глава центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковник Александр Алеев.