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02:00, 24 ноября 2023Из жизни

Пьяная порномодель занялась сексом с незнакомым таксистом и сняла с ним рекламу

Фото: Lexi Anderson / Unsplash

21-летняя порномодель из Австралии призналась, что занялась сексом с таксистом на камеру, а потом использовала ролик в рекламных целях. Об этом сообщает Daily Star.

Кей Мануэль вступила в интимную связь с незнакомым таксистом, который вез ее с вечеринки в клубе. Девушка рассказала, что была слегка пьяна и спросила у водителя, не видел ли он роликов с ее участием. «Когда я сказала ему, чем зарабатываю, он был очень заинтригован. Мне показалось, что он не против сняться со мной… И я просто спросила напрямую! Он был несколько ошарашен, но явно заинтересовался», — поделилась воспоминаниями австралийка.

После этого они отправились в переулок за отелем, где остановилась модель, и записали видео. Мануэль выложила ролик в TikTok, и получила «огромный отклик от поклонников». Позже она опубликовала видео, где снялась на фоне газетного заголовка: «Таксист из Квинсленда уволен за съемку непристойного контента». Этот ролик произвел еще большее впечатление на ее подписчиков.

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Однако теперь Мануэль призналась, что заголовок был ненастоящим. «Я отфотошопила тот задник, потому что, откровенно говоря, мне было нужно немного драматизма. Но правду легко выяснить, погуглив статью или просто присмотревшись к изображению», — рассказала модель.

Она добавила, что не раскаивается за обман зрителей, так как правильный маркетинг — важная часть ее работы. Она также заявила, что до сих пор общается с таксистом из рекламы в мессенджере.

Ранее порнозвезда назвала причины привлекательности маленьких пенисов. Она сказала, что большие члены «прекрасны», но «кое-что есть и в крошечных пенисах».

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      Никита Савин
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