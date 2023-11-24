Пьяная порномодель занялась сексом с незнакомым таксистом и сняла с ним рекламу

21-летняя порномодель из Австралии призналась, что занялась сексом с таксистом на камеру, а потом использовала ролик в рекламных целях. Об этом сообщает Daily Star.

Кей Мануэль вступила в интимную связь с незнакомым таксистом, который вез ее с вечеринки в клубе. Девушка рассказала, что была слегка пьяна и спросила у водителя, не видел ли он роликов с ее участием. «Когда я сказала ему, чем зарабатываю, он был очень заинтригован. Мне показалось, что он не против сняться со мной… И я просто спросила напрямую! Он был несколько ошарашен, но явно заинтересовался», — поделилась воспоминаниями австралийка.

После этого они отправились в переулок за отелем, где остановилась модель, и записали видео. Мануэль выложила ролик в TikTok, и получила «огромный отклик от поклонников». Позже она опубликовала видео, где снялась на фоне газетного заголовка: «Таксист из Квинсленда уволен за съемку непристойного контента». Этот ролик произвел еще большее впечатление на ее подписчиков.

Однако теперь Мануэль призналась, что заголовок был ненастоящим. «Я отфотошопила тот задник, потому что, откровенно говоря, мне было нужно немного драматизма. Но правду легко выяснить, погуглив статью или просто присмотревшись к изображению», — рассказала модель.

Она добавила, что не раскаивается за обман зрителей, так как правильный маркетинг — важная часть ее работы. Она также заявила, что до сих пор общается с таксистом из рекламы в мессенджере.

Ранее порнозвезда назвала причины привлекательности маленьких пенисов. Она сказала, что большие члены «прекрасны», но «кое-что есть и в крошечных пенисах».

