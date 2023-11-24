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12:37, 24 ноября 2023Моя страна

Извержение вулкана на Курилах сняли на видео

Туристы сняли на видео извержение вулкана Эбеко на курильском острове Парамушир

Туристы сняли на видео извержение вулкана Эбеко на курильском острове Парамушир. Соответствующий ролик был опубликован в Telegram-канале «ОстроВау! Сахалин и Курилы».

На кадрах видно, как из жерла вулкана происходят густые выбросы темно-серого пепла и газа. «Извержение вулкана совпало с красивейшим закатом. И все это с видом на главную вершину Сахалинской области — вулкан Алаид», — сказано в подписи к посту.

С 2016 года Эбеко регулярно производит выбросы с периодичностью менее часа. Несмотря на высокую активность вулкан не представляет угрозы ни для местного населения, ни для воздушных судов. Алаид — самый северный и самый высокий вулкан Курильских островов. Его высота — 2285 метров.

В ноябре на Кунашире заметили первые проявления зимы — вершина действующего вулкана Менделеева высотой 886 метров была слегка припорошена снегом. «Как сахарной пудрой присыпан», — говорилось в подписи к снимку.

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      Варвара Кошечкина
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