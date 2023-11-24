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17:33, 24 ноября 2023Путешествия

Китай введет безвизовый режим для туристов из шести стран

Китай введет временный безвизовый режим для граждан шести стран с 1 декабря

Фото: Carlos Barria / Reuters

Китай ввел временный безвизовый режим для шести стран: Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Германии и Малайзии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя МИД КНР Мао Нин.

Она отметила, что с 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года гражданам этих государств, приезжающим в Китай с целью бизнеса, туризма, а также посещения родственников и друзей или транзитом не более чем на 15 дней, виза не понадобится.

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Издание пишет, что в последние месяцы Китай предпринимает различные меры для восстановления своей туристической отрасли, пострадавшей после трех лет жестких мер по борьбе с COVID-19.

Ранее сообщалось, что российским туристам начали задерживать визы в КНР по одной причине. Визовые агенты выяснили, что чаще всего с подобной проблемой сталкиваются люди, которые ранее совершали поездки в Турцию.

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      Марина Черняк
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