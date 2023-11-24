Компанию Disney обвинили в использовании нейросетей

Компанию Walt Disney World заподозрили в использовании нейросетей

Пользователи социальных сетей обвинили компанию Walt Disney World в использовании нейросетей. Об этом пишет FandomWire.

Подозрение вызвала публикация в честь Дня благодарения в соцсетях студии. На выложенной картинке такие персонажи мультфильмов Disney, как Микки Маус и Минни Маус, Гуфи, Дональд и Дейзи Дак, Плуто и другие, сидят за праздничным обеденным столом.

Фанаты Disney посчитали, что изображение похоже на работу нейросети, и заподозрили корпорацию в экономии на художниках. «Многомиллиардная компания не может позволить себе настоящий рисунок? Стыд», — говорится в самом популярном комментарии под оригинальным постом.

Ранее американскую актрису Дженнифер Лоуренс заподозрили в использовании дублера для откровенной сцены в новом фильме «Без обид». Речь идет об эпизоде комедийной картины, в котором голливудская знаменитость предстала голой в полный рост. Соответствующий кадр из ленты стал предметом споров и обсуждений фанатов в интернете. Отдельные поклонники звезды «Голодных игр» подчеркнули, что голова и тело на скриншоте выглядят совершенно неестественно.