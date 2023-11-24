Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:25, 24 ноября 2023Культура

Компанию Disney обвинили в использовании нейросетей

Компанию Walt Disney World заподозрили в использовании нейросетей

Изображение: Disney

Пользователи социальных сетей обвинили компанию Walt Disney World в использовании нейросетей. Об этом пишет FandomWire.

Подозрение вызвала публикация в честь Дня благодарения в соцсетях студии. На выложенной картинке такие персонажи мультфильмов Disney, как Микки Маус и Минни Маус, Гуфи, Дональд и Дейзи Дак, Плуто и другие, сидят за праздничным обеденным столом.

Фанаты Disney посчитали, что изображение похоже на работу нейросети, и заподозрили корпорацию в экономии на художниках. «Многомиллиардная компания не может позволить себе настоящий рисунок? Стыд», — говорится в самом популярном комментарии под оригинальным постом.

Ранее американскую актрису Дженнифер Лоуренс заподозрили в использовании дублера для откровенной сцены в новом фильме «Без обид». Речь идет об эпизоде комедийной картины, в котором голливудская знаменитость предстала голой в полный рост. Соответствующий кадр из ленты стал предметом споров и обсуждений фанатов в интернете. Отдельные поклонники звезды «Голодных игр» подчеркнули, что голова и тело на скриншоте выглядят совершенно неестественно.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Равин
      Обсудить
      Последние новости

      «Дальше так продолжаться не может» США и Германия хотят вынудить Зеленского начать переговоры с Россией

      Известный телеведущий раскрыл отношение к уехавшим из России артистам

      Подозреваемый подарил женщине-следователю подарок с гранатой

      Зеленский анонсировал комплексный план по мобилизации

      Ева Лонгория объяснила отсутствие проблем с самооценкой

      Пашинян высказался о важном этапе взаимодействия Армении с США

      Дочь российского экс-губернатора отдала мошенникам десятки миллионов рублей

      12 тайских заложников освободили из сектора Газа

      Стало известно о замедлении продаж китайских машин в России

      Выбраны лучшие фотографии дикой природы 2023 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости