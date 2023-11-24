В США зафиксировали мощнейший космический луч неизвестной природы

Telescope Array: в США зафиксировали мощный космический луч неизвестной природы

Международная группа ученых проекта Telescope Array обнаружила второй по мощности из когда-либо наблюдаемых космических лучей, природу которого определить не удалось. Об этом сообщается на сайте Университета Юты.

Представитель Telescope Array в Университете Юты Джон Мэтьюз отметил, что специалисты проследили траекторию новой частицы, из которой состоит луч, до источника. «Не удается выявить что-то с достаточно высоким уровнем энергии, чтобы ее произвести. Вот в чем загадка — что, черт возьми, происходит?» — отметил он.

В университете добавили, что в 1991 году в ходе эксперимента под названием «Глаз мухи» с помощью телескопической решетки площадью 700 квадратных километров были зафиксированы самые мощные в истории наблюдений космические лучи. Они состояли из частиц, которые исследователи назвали «О, мой бог». Астрофизики объяснили, что ничто в галактике не могло произвести такой поток, а энергия частицы оказалась выше, чем было теоретически возможно для космических лучей.

В мае 2021 года специалисты проекта Telescope Array обнаружили второй по силе поток космических лучей. В статье, опубликованной в ноябре 2023 года, говорится, что частицы получили название «Аматерасу». По мнению ученых, они могут следовать неизвестным науке законам элементарных частиц.

Ранее ученые Нагойского университета (Япония) определили количество космических лучей, образующихся в остатке сверхновой. Это позволило раскрыть столетнюю загадку происхождения таинственного излучения, обнаруживаемого в верхних слоях атмосферы Земли.