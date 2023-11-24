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16:19, 24 ноября 2023Мир

МИД Финляндии заявил о готовности продолжать сотрудничество с Россией

Посол Хелантеря: Финляндия готова к сотрудничеству с Пограничной службой России

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря заявил, что его страна готова продолжать сотрудничество с Пограничной службой России и обеспечивать безопасность своих границ. Его слова приводятся в сообщении МИД республики о решении Хельсинки временно закрыть пункты пропуска Куусамо, Салла и Вартиус на границе двух стран.

«Посол также подчеркнул, что Финляндия будет обеспечивать собственную безопасность границ. В этом отношении Финляндия готова продолжить сотрудничество с Пограничной службой Российской Федерации в соответствии с действующими договорами», — говорится в сообщении.

Он также выразил возражение в связи с тем фактом, что на восточную границу Финляндии стали пребывать беженцы без въездных документов, требуемых Хельсинки.

Ранее стало известно, что власти Финляндии приняли решение закрыть все контрольно-пропускные пункты на сухопутной границе с Россией, кроме самого северного — Райя-Йоосеппи (с российской стороны — Лотта, Мурманская область).

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      Максим Габриелян
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