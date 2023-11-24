МВД Белоруссии признало «Жопу с усами» экстремистским формированием

В Белоруссии признали экстремистским формированием YouTube-канал «Жопа с усами»

МВД Белоруссии признало YouTube-канал «Жопа с усами» экстремистским формированием. Соответствующая запись появилась в перечне на сайте ведомства.

На этом канале публикуются мультфильмы о политической жизни Белоруссии. Поясняется, что «группа граждан, объединенных под именами „Жопа с усами“», помимо YouTube, осуществляет экстремистскую деятельность в Telegram, TikTok и Twitter. Также МВД описало логотип канала как «карикатурное изображение ягодиц с усами на зеленом фоне со вписанной надписью „жопа с усами“».

В сентябре Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии признал экстремистским формированием Ассоциацию белорусских студентов. Ее деятельность в республике была запрещена.

Ранее КГБ исключил из списка лиц, причастных к террористической деятельности, белорусского журналиста Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу.