В Белоруссии признали экстремистской студенческую коалицию

КГБ Белоруссии признал экстремистской Ассоциацию белорусских студентов

Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии признал экстремистским формированием Ассоциацию белорусских студентов (Задзiночанне беларускiх студэнтаў) и запретил ее деятельность в республике. Организация попала в перечень соответствующих сообществ, опубликованный на сайте Министерства внутренних дел (МВД) Белоруссии, передает ТАСС.

«Группа граждан из числа участников, объединенных сообществом под наименованием "Задзіночанне беларускіх студэнтаў", осуществляет экстремистскую деятельность посредством ряда сетевых ресурсов», — говорится в сообщении.

Ранее КГБ исключил из списка лиц, причастных к террористической деятельности, белорусского журналиста Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу.