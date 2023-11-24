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20:05, 24 ноября 2023Интернет и СМИ

Известный телеведущий раскрыл отношение к уехавшим из России артистам

Телеведущий Николаев заявил, что уехавшим артистам обратной дороги в Россию нет

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Известный советский и российский телеведущий Юрий Николаев заявил, что, по его мнению, уехавшим артистам нет обратной дороги в Россию. Отношение к деятелям искусства, покинувшим страну, он раскрыл в ходе творческой встречи в преддверии 75-летнего юбилея, передает NEWS.ru.

«Кто уехал, значит, он против нас, значит, ему или ей обратной дороги в Россию уже нет, должны быть закрыты все концертные площадки здесь. Там — работайте, а обратной дороги быть не может ему или ей», — прокомментировал Николаев отъезд некоторых артистов из России.

Ранее зампред комитета Госдумы по культуре и заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко раскритиковала уехавших из страны артистов, назвав их поведение мерзким. Она отметила, что считает их несчастными людьми, которые выбрали путь предательства и лишили себя родной земли.

С начала спецоперации России на Украине некоторые отечественные артисты уехали из страны. В их числе певица Алла Пугачева и ее муж, юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), актриса Чулпан Хаматова и комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

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      Олег Давыдов
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