Известный телеведущий раскрыл отношение к уехавшим из России артистам

Телеведущий Николаев заявил, что уехавшим артистам обратной дороги в Россию нет

Известный советский и российский телеведущий Юрий Николаев заявил, что, по его мнению, уехавшим артистам нет обратной дороги в Россию. Отношение к деятелям искусства, покинувшим страну, он раскрыл в ходе творческой встречи в преддверии 75-летнего юбилея, передает NEWS.ru.

«Кто уехал, значит, он против нас, значит, ему или ей обратной дороги в Россию уже нет, должны быть закрыты все концертные площадки здесь. Там — работайте, а обратной дороги быть не может ему или ей», — прокомментировал Николаев отъезд некоторых артистов из России.

Ранее зампред комитета Госдумы по культуре и заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко раскритиковала уехавших из страны артистов, назвав их поведение мерзким. Она отметила, что считает их несчастными людьми, которые выбрали путь предательства и лишили себя родной земли.

С начала спецоперации России на Украине некоторые отечественные артисты уехали из страны. В их числе певица Алла Пугачева и ее муж, юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), актриса Чулпан Хаматова и комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).