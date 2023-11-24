Обвиненная в покушении на совершение теракта украинка предстанет перед судом

В Запорожской области будут судить украинку, обвиненную в покушении на теракт

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летней гражданки Украины, обвиняемой в покушении на совершение теракта в Запорожской области, и передали материалы в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Женщина обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ, в организации террористического сообщества и участии в нем, а также в приготовлении к совершению теракта. Ее действия были выявлены сотрудниками ФСБ совместно с коллегами из МВД. Сейчас женщина находится под арестом.

По версии следствия, обвиняемая являлась участницей террористического сообщества, организованного Службой безопасности Украины. Осенью 2022 года она получила от неустановленного лица взрывчатое вещество и два электронных устройства для дистанционного подрыва, которые перевезла и хранила по месту своего проживания в Бердянске, а затем поместила в тайник. Полученные предметы женщина планировала передать другим лицам, планировавшим совершение терактов на территории города.