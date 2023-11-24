Оксану Самойлову признали женщиной года

Журнал Forbes признал российскую блогершу и предпринимательницу Оксану Самойлову «Женщиной года». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Жена рэпера Джигана поделилась видео с премии «Люди года». Так, она вышла на сцену после объявления ее победы в номинации «Женщина года». На размещенных кадрах она предстала в черном платье миди с корсетным верхом и глубоким вырезом от бедра.

«Я бы хотела посвятить премию "Женщина года" всем вам, девчонки. Потому что каждая из нас достойна быть женщиной года не только сегодня, но и каждый день», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Оксана Самойлова заработала почти миллиард рублей в 2021 году. Известно, что бизнесвумен владела клиникой косметологии, агентством по подбору нянь Family1, а также косметическим брендом Sammy Beauty, за создание продукции которого отвечает компания «Бьюти инновации». Согласно размещенным документам, выручка производителя составила 978 миллионов рублей.

