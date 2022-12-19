Выручка бренда Sammy Beauty Оксаны Самойловой составила 978 миллионов рублей

Предпринимательница и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова заработала почти миллиард рублей в 2021 году. Соответствующий финансовый отчет опубликован на сайте Rusprofile.

Известно, что бизнесвумен владеет клиникой косметологии, агентством по подбору нянь Family1, а также косметическим брендом Sammy Beauty, за создание продукции которого отвечает ООО «Бьюти инновации». Согласно размещенным документам, выручка указанного производителя составила 978 миллионов рублей.

Ранее журналисты «Звездач» раскрыли стоимость годовщины свадьбы Оксаны Самойловой и Джигана, которую они отметили 12 декабря. По информации издания, декорации, еда, платья и ведущие обошлись паре как минимум в 25 миллионов рублей. При этом утверждается, что зал был украшен девятью тысячами роз, за которые звезды заплатили 200 тысяч рублей.