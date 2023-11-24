В Германии рассказали о потере союзников из-за России и Китая

NS: Россия и Китай отбирают у Запада союзников на Глобальном Юге

Западные политики глубоко ошибаются во мнении о доминирующем положении США и Европы в мире. С таким мнением выступил немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman.

Автор отметил, что Россия и Китай отбирают у Запада союзников на Глобальном Юге. В частности, Пекин стал главным инвестором в Чили. Кроме того, Китай и Россия крайне активны в Африке. «Эти страны Глобального Юга больше не играют за нас», — подчеркнул Мюнхау.

Журналист добавил, что российский президент Владимир Путин увидел в лидере Китая Си Цзиньпине партнера по борьбе с США и их партнерами. По мнению автора, западная дипломатия провалилась из-за санкционной политики. Мюнхау заключил, что доля Запада в мировой экономике падает, однако «не уменьшается только наше эго — и наше ощущение, что это мы все еще управляем миром».

Ранее на Украине обеспокоились возможной потерей союзника в Европе. Кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс вместе с лидером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Словакии Робертом Фицо способны повлиять на антироссийские санкции Евросоюза.