Пашинян напомнил о признании Абхазии и Южной Осетии частями Грузии

Пашинян: Армения признает Абхазию и Южную Осетию территорией Грузии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил, что республика признает Абхазию и Южной Осетию частями территории Грузии. Его заявление передает РИА Новости.

«Я в своих публичных заявлениях несколько раз заявлял, что мы полноценно и однозначно поддерживаем единство и государственность Грузии», — сказал Пашинян.

Армянский премьер заявил, что Ереван по-разному голосовал по вопросу принадлежности этих территорий до и после 2019 года. «Мы однозначно и полноценно поддерживаем единство, суверенитет, территориальную целостность, независимость и демократию Грузии», — подчеркнул он.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван надеется в ближайшее время обсудить отношения с Россией «на более высоком или высшем уровне».