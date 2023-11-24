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19:38, 24 ноября 2023Бывший СССР

Пашинян напомнил о признании Абхазии и Южной Осетии частями Грузии

Пашинян: Армения признает Абхазию и Южную Осетию территорией Грузии

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил, что республика признает Абхазию и Южной Осетию частями территории Грузии. Его заявление передает РИА Новости.

«Я в своих публичных заявлениях несколько раз заявлял, что мы полноценно и однозначно поддерживаем единство и государственность Грузии», — сказал Пашинян.

Армянский премьер заявил, что Ереван по-разному голосовал по вопросу принадлежности этих территорий до и после 2019 года. «Мы однозначно и полноценно поддерживаем единство, суверенитет, территориальную целостность, независимость и демократию Грузии», — подчеркнул он.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван надеется в ближайшее время обсудить отношения с Россией «на более высоком или высшем уровне».

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      Алевтина Запольская
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