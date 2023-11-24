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14:10, 24 ноября 2023Путешествия

Пассажирский самолет ударился хвостом о землю при посадке и попал на видео

Самолет Azul Brazilian Airlines ударился хвостом о землю во время приземления

Самолет бразильской авиакомпании Azul Brazilian Airlines ударился хвостом о землю во время приземления и попал на видео. Об этом пишет портал Simple Flying.

Инцидент произошел с пассажирским лайнером в среду, 22 ноября. Воздушное судно выполняло внутренний рейс по маршруту Аракажу — Ресифи.

По данным источника, при посадке самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и получил повреждение хвостовой части фюзеляжа. Представители перевозчика сообщили, что, несмотря на произошедшее, лайнеру удалось остановиться и не уйти на второй круг.

Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал. После приземления их высадили из воздушного судна и доставили в здание авиагавани.

Ранее в ноябре два частных самолета SIAI-Marchetti S.211 с пассажирами на борту столкнулись в небе над Австралией. Авария произошла 19 ноября над водами залива Порт-Филипп, в 12 километрах от острова Морнингтон.

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      Фариза Бацазова
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