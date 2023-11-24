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14:52, 24 ноября 2023Из жизни

Четверо заключенных сбежали из тюрьмы под камерами наблюдения и месяц скрывались

В США задержали четверых заключенных, совершивших побег из тюрьмы

Кадр: 13WMAZ / YouTube

В США задержали последнего из четырех заключенных, которые совершили побег из тюрьмы в штате Джорджия и скрывались более месяца. Об этом сообщает The Washington Post.

Сотрудники тюрьмы заметили, что преступники сбежали утром, 16 октября. Они тут же начали просматривать записи камер наблюдения и обнаружили, что накануне около 22:20 у забора припарковался автомобиль. Водитель, которого позже опознали как 24-летнего Джейкайлена Уильямса, прорезал лаз в заграждении, состоявшем из двух сетчатых заборов. После этого мужчина сел в машину и уехал.

Около половины четвертого ночи двое заключенных выбили окно на втором этаже тюремного корпуса, спустились на землю, пробежали по двору и выбрались в проход, проделанный Уильямсом. Через некоторое время двое других преступников сделали то же самое. Предполагается, что Уильямс ждал подельников на автомобиле и увез их после побега.

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Через два дня за информацию о беглецах было назначено вознаграждение в 73 тысячи долларов. 20 октября удалось арестовать Уильямса. 26 октября был задержан первый из сбежавших — 29-летнеий Чавис Стоукс. Его обнаружили в городе Монтесума, штат Джорджия, в 60 километрах от тюрьмы.

3 ноября был пойман 25-летний Марк Андерсон. Его место нахождения вычислили по записям телефонных переговоров с сообщницей из города Атланта. 12 ноября задержали 37-летнего Джонифера Бранвелла, который прятался в городе Огаста в Джорджии.

Дольше всех скрывался 52-летний Джои Фурнье. Он сразу же отделился от остальных беглецов и отправился в город Стокбридж в 100 километрах от тюрьмы, где поселился в лагере бездомных. Однако в 17 ноября полицейские напали на его след и обнаружили новое пристанище. На следующий день Фурнье добровольно сдался властям.

Как рассказали правоохранители, поиски сбежавших осложнялись тем, что они не были знакомы до того, как оказались в тюрьме, и побег был их единственным совместным делом.

Ранее сообщалось, что во Франции заключенного, сбежавшего из тюрьмы на вертолете, приговорили к новому тюремному сроку. 51-летний Редуан Фаид сбежал из тюрьмы в городе Рео днем 1 июля 2018 года.

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      Никита Савин
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