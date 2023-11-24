Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:02, 24 ноября 2023Культура

Пригожин предсказал возвращение Кати Лель на большую сцену

Продюсер Пригожин предположил, что Катя Лель сможет вернуться на большую сцену

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предположил, что певица Катя Лель сможет вернуться на большую сцену из-за внезапной мировой популярности трека «Мой мармеладный», вышедшего в 2004 году. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

При этом Пригожин подчеркнул, что такая популярность непредсказуема. «Это как молния — один раз прошла, и о ней забыли. Скорее всего, Катя задумала какой-то поворот сейчас, который ей позволит снова раскрутиться, если не в нашей стране, то на иностранных платформах», — сказал он.

Также продюсер выразил мнение, что причиной успеха композиции стала качественная работа над текстом и музыкой.

Ранее музыкальный продюсер Максим Фадеев объяснил мировую популярность песни Кати Лель.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье задержаны высокопоставленные чиновники. Их действия могли повлиять на работу систем ПВО

      Раскрыта сумма взятки в деле бывшего замглавы Ленинского района Подмосковья

      Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

      В США известного врача уволили за посты о конфликте Израиля и ХАМАС

      Доходы голландского клуба от продажи пива превысили выручку с трансферов

      Известная российская певица рассказала о выигранной на шоу квартире

      В Нидерландах призвали Вилдерса смягчить политику по ЕС для создания коалиции

      Мужчина разбогател на 26 миллионов рублей благодаря ошибке работника закусочной

      В США предрекли интервенцию НАТО на Западную Украину

      Кадыров сообщил о пресечении попыток диверсий в Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости