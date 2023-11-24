Пригожин предсказал возвращение Кати Лель на большую сцену
Продюсер Пригожин предположил, что Катя Лель сможет вернуться на большую сцену
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предположил, что певица Катя Лель сможет вернуться на большую сцену из-за внезапной мировой популярности трека «Мой мармеладный», вышедшего в 2004 году. Его слова приводит «Вечерняя Москва».
При этом Пригожин подчеркнул, что такая популярность непредсказуема. «Это как молния — один раз прошла, и о ней забыли. Скорее всего, Катя задумала какой-то поворот сейчас, который ей позволит снова раскрутиться, если не в нашей стране, то на иностранных платформах», — сказал он.
Также продюсер выразил мнение, что причиной успеха композиции стала качественная работа над текстом и музыкой.
Ранее музыкальный продюсер Максим Фадеев объяснил мировую популярность песни Кати Лель.