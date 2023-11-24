Против нажившихся на уходе иностранных брендов из России задумали ввести санкции

ЕС собрался ввести санкции против бенефициаров передачи европейских активов

Евросоюз собрался включить в 12-й пакет санкций против России лиц, которые являются бенефициарами передачи активов европейских компаний, покинувших страну. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на текст документа.

Ограничения намереваются ввести в отношении тех, кто «получил выгоду» от передачи европейских активов. В качестве примера подобных активов издание называет датскую Carlsberg, французскую Danone и немецкого производителя одежды Adidas.

В середине июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче долей в структуре производителя молочной продукции Danone АО «Данон Россия» и компании «Балтика», принадлежащей пивоваренной Carlsberg Group, во временное управление Росимущества. Carlsberg сочла это незаконным и в ответ пригрозила России международным судом.

Этой осенью США уже включили в санкционный список Якуба Закриева, возглавившего отечественный бизнес Danone после его передачи под управление Росимущества.

Также ранее стало известно, что в рамках 12-го пакета ограничительных мер в ЕС захотели ограничить свободу перемещения внутри сообщества дипломатов из РФ. Если меру примут, отечественные дипломаты смогут пребывать только внутри той страны Евросоюза, которая выдавала им визы и ВНЖ.