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22:05, 24 ноября 2023Россия

Путин обсудил с Совбезом работу российских загранучреждений

Путин обсудил с Совбезом РФ аспекты работы российских загранучреждений

Фото: Mikhail Klimentyev / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совбеза РФ обсудил работу российских загранучреждений. Об этом сообщает ТАСС.

«Обсудим сегодня организацию работы наших загранучреждений, некоторые аспекты этой деятельности», — сказал он перед началом совещания. Также он анонсировал обсуждение вопросов, связанных с работой на направлении организации деятельности с ближайшими соседями на постсоветском пространстве.

Вечером 15 ноября в правительстве Чехии одобрили заморозку российской государственной собственности. Это связано с включением российского ФГУП «Госзагрансобственность» в национальный санкционный список. Введенный Прагой запрет на продажу и передачу недвижимого имущества не касается дипломатических объектов. Всего из общего числа объектов недвижимости, принадлежащих Российской Федерации на территории Чехии, имеется четыре здания, среди них посольство и резиденция посла.

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      Марина Совина
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