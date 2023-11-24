Путин обсудил с Совбезом работу российских загранучреждений

Путин обсудил с Совбезом РФ аспекты работы российских загранучреждений

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совбеза РФ обсудил работу российских загранучреждений. Об этом сообщает ТАСС.

«Обсудим сегодня организацию работы наших загранучреждений, некоторые аспекты этой деятельности», — сказал он перед началом совещания. Также он анонсировал обсуждение вопросов, связанных с работой на направлении организации деятельности с ближайшими соседями на постсоветском пространстве.

Вечером 15 ноября в правительстве Чехии одобрили заморозку российской государственной собственности. Это связано с включением российского ФГУП «Госзагрансобственность» в национальный санкционный список. Введенный Прагой запрет на продажу и передачу недвижимого имущества не касается дипломатических объектов. Всего из общего числа объектов недвижимости, принадлежащих Российской Федерации на территории Чехии, имеется четыре здания, среди них посольство и резиденция посла.