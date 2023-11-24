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15:30, 24 ноября 2023Культура

Раскрыт заработок самого дорогого хитмейкера России

Самый дорогой хитмейкер России Лорен получает от трех миллионов рублей за трек
Дима Лорен

Дима Лорен. Кадр: Дима Лорен / YouTube

Самый дорогостоящий хитмейкер России Дима Лорен получает от 3 миллионов рублей за трек. Об этом в беседе с KP.RU рассказала российская певица Анна Калашникова.

Лорен работает с певицей Анной Asti (настоящее имя — Анна Дзюба). «Кроме Лорена, сейчас нет явных хитмейкеров. Очень быстро меняются запросы слушателей, сложно угадать с трендами», — отметил организатор концертов Сергей Лавров.

При этом он подчеркнул, что не всегда написанная для начинающего певца хитмейкером песня попадет в чарты. «Одно дело, когда ее поет Asti в своей манере. От Ани ждут таких песен. Другому артисту могут не подойти такие слезные баллады», — добавил он.

Калашникова подтвердила слова Лаврова, заявив, что стоимость треков Лорена составляет от 3 миллионов рублей.

Ранее был назван гонорар сына российского певца Михаила Круга Александра за выступление на новогоднем корпоративе.

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