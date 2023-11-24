Росгвардейцы задержали подозреваемых в многомиллионном мошенничестве с машинами

В Подмосковье Росгвардия задержала подозреваемых в афере на 30 млн рублей

В Подмосковье росгвардейцы задержали подозреваемых в многомиллионном мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, мужчины взяли в лизинг несколько специализированных автомобилей общей стоимостью около 30 миллионов рублей. Через какое-то время они перестали выполнять условия договора и отключили GPS-маяки, которые были в машинах.

Начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова заявила РИА Новости, что аферисты взяли в лизинг три самосвала и один автобетоносмеситель, а потом перестали выполнять условия контракта и продали машины третьим лицам.

По словам Петровой, есть основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений. Следователи уже выяснили, что один из фигурантов купил фирму и назначил номинального директора. От его имени аферисты удаленно подали заявки на аренду спецтехники якобы для осуществления предпринимательской деятельности.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело. Суд отправил их под стражу.

Момент задержания попал на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в Росгвардии. На кадрах видно, как силовики забегают в квартиру и осматривают каждую комнату.